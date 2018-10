Rete Vodafone down, problemi per le telefonate

Difficoltà nelle comunicazioni e connessioni Vodafone, la rete va giù per qualche ora.

In mattinata la rete Vodafone ha registrato una serie di disservizi, segnalati da moltissimi utenti. L’operatore ha avuto problemi in gran parte del Centro e Nord Italia, creando disagi agli utenti che hanno avuto difficoltà a effettuare chiamate vocali e per il collegamento alla rete dati.

Il Codacons si è già attivato per aiutare gli utenti , con una diffida a Vodafone: “Si tratta di un disservizio grave che ha coinvolto una platea enorme di consumatori creando loro disagi inaccettabili”, spiega il Codacons “Vodafone deve immediatamente disporre indennizzi automatici in favore dei suoi clienti , per risarcirli dei danni e dei disagi arrecati; in caso contrario sarà inevitabile seguire la strada dell’ azione legale”.

Il problema sembra essere stato risolto in tarda mattinata.