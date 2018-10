Nuovo amministratore Ama, chi è Berardi

Cambio al vertice dell’AMA, Azienda per la mobilità aquilana: lascia Agostino del Re ed entra Gianmarco Berardi, nuovo Amministratore Unico della partecipata del Comune dell’Aquila.

Chi è Gianmarco Berardi?

Aquilanissimo classe 1975, Berardi è dottore commercialista. Ha uno studio professionale da anni in città ed è, tra le altre medaglie professionali, consigliere d’amministrazione della Bcc Banca Gran Sasso.

Questa mattina lo abbiamo contattato per farci dare qualche impressione a caldo sull’azienda:

«Innanzitutto ringrazio l’amministrazione comunale per la fiducia riposta in me. Oggi è il mio primo giorno in sede e per il momento ho avuto modo di incontrare l’ex Amministratore Unico Del Re e di conoscere il direttore De Angelis e qualche dipendente, la prima impressione circa la loro professionalità e disponibilità è stata molto positiva. Per quanto riguarda la situazione economico/patrimoniale ad oggi ho contezza soltanto delle informazioni che ho potuto reperire dal bilancio pubblico depositato in camera di commercio e riferito al 31/12/2017 e tra le prime cose che farò sarà richiedere all’ufficio contabilità la stampa di una situazione dei conti il più possibile aggiornata. Mi preoccuperò di analizzare in tempi brevissimi tutta la documentazione amministrativa ed in base alle risultanze che verranno fuori farò un punto della situazione e definirò il percorso da seguire i cui passi devono necessariamente portare in tempi brevi al risanamento ed all’inversione del trend. Si tratta di una grande e difficile sfida, ma prometto alla città che farò come sempre del mio meglio.»