Università, i giovani della Lega dal Ministro

Lega Giovani, anche l’Abruzzo presente nella delegazione nazionale che ha incontrato stamane il ministro dell’istruzione

Nella giornata odierna [03/10 ndr] al Miur si è tenuta a un’audizione tra il Ministro dell’Istruzione e i rappresentanti del Movimento Giovanile della Lega, a cui ha preso parte il responsabile regionale per l’università Alessandro Maccarone in rappresentanza della Lega Giovani Abruzzo. Durante il congresso abruzzese del movimento, tenutosi ai piedi del Gran Sasso ad inizio Settembre, i giovani leghisti avevano promesso di portare al Ministro dell’Istruzione le istanze del territorio ed a distanza di poche settimane l’occasione è arrivata grazie alla riunione promossa dal Coordinamento Federale della Lega.

«Gli studenti hanno portato al Ministro – scrive la segreteria regionale del Movimento – proposte per migliorare il sistema universitario, che permettano ai giovani di accedere prima al mondo del lavoro, comparandosi con i paesi competitor europei.

Sono stati portati alla luce inoltre i problemi riguardanti le facoltà a numero chiuso. In particolare si è affrontata la questione del corso di laurea in Medicina e Chirurgia con riguardo all’aumento delle borse di studio per specializzandi; particolare attenzione è stata posta inoltre alla rigidità di compilazione del piano di studi e sull’ accesso allo studio degli studenti disabili. Il Ministro ha risposto in maniera esaustiva a tutte le domande illustrando le manovre che ha intenzione di adottare. Siamo decisamente soddisfatti del tavolo di confronto che si è aperto questa mattina con il Ministro e auspichiamo una continua collaborazione tra Ministero e rappresentanze studentesche»