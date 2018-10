MADE in L’Aquila, arriva l’Expo aquilano

Cinque giorni in stile Expo per MADE in L’Aquila, la maxi esposizione enogastronomica e artigianale organizzata in collaborazione con Confartigianato.

È un progetto del 2013 presentato già alla passata amministrazione, ma rimasto nel cassetto, quello sviluppato dall’associazione di commercianti e artigiani Joint Action: si tratta di MADE in L’Aquila, dove “MADE” è anche l’acronimo di Musica Artigianato Degustazioni Enogastronomia.

«Si tratta di cinque giorni di esposizioni sulla falsa riga dell’Expo – spiega ai microfoni del Capoluogo.it il referente dell’associazione, Andrea Di Mario – nei quali l’enogastronomia e i prodotti artigianali del territorio saranno i protagonisti. L’anno prossimo ci sarà il primo evento, in programma dal 29 maggio al 2 giugno, ma sono già previste 5 edizioni. Abbiamo infatti firmato un contratto per 5 anni con Mobilità&Parcheggi che ci sta dando una grossa mano». A collaborare all’iniziativa, Confartigianato, soprattutto per quanto riguarda la parte burocratica.

Per quanto riguarda le specifiche del progetto, l’evento interesserà il Terminal “Lorenzo Natali” per una superficie complessiva di 6600 mq, 2400 dei quali riservati agli espositori. Previsti 62 stand enogastronomici, 10 stand espositivi, 1300 posti a sedere per le degustazioni e 700 posti auto.

Nei prossimi giorni la manifestazione verrà presentata nel dettaglio.