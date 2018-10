CASE Bazzano, ascensore rotto da otto mesi

Da otto mesi l’ascensore che porta al garage di una piastra del progetto CASE di Bazzano è rotto e a nulla sono valse le segnalazioni fatte dai residenti.

A dirlo a Il Capoluogo è un lettore che in questi mesi ha continuato a segnalare al Comune il disservizio, particolarmente odioso per quanti – anziani, invalidi o famiglie con bimbi piccoli – si ritrovano ogni giorno e per più volte a fare le scale.

“In famiglia abbiamo invalidi di una certa gravità e, in più, una neonata: non posso nemmeno utilizzare il passeggino, visto che l’ascensore non funziona. Si rischia ogni volta di cadere dalle scale”.

Tutto è fermo, prosegue il lettore: la segnalazione è stata fatta al Comune dove, assicurano,è stata inoltrata alla ditta che se ne dovrebbe occupare e a chi di dovere. Ma dopo otto mesi ancora si aspetta un intervento.

