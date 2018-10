AAA, cercansi protagonisti di Happy 2014

Gli organizzatori dell’evento Chiedimi se sono felice alla ricerca dei protagonisti del video Happy – L’Aquila, girato nel 2014.

“Chiedimi se sono felice” è l’evento in programmazione per il 12 ottobre alle ore 15, presso l’Auditorium del Parco, nell’ambito del Festival della Partecipazione e nasce per riflettere sull’economia sociale che è entrata come parametro nella legge di bilancio, grazie alla riforma della stessa.

«Si può misurare la felicità? – si chiedono gli organizzatori – Pare di sì. Ce lo spiegheranno esperti, ma grazie al sorriso di Gabriele Cirilli, rifletteremo insieme anche su come è cambiato il concetto di felicità. Passeremo poi ad un talk show con esponenti politici e della magistratura e dell’associazionismo per parlare della connessione tra ambiente e salute con l’esempio della Terra dei fuochi».

Nell’ambito nella manifestazione, gli organizzatori stanno cercando i protagonisti del video Happy – L’Aquila, girato nel 2014, per contattarli e invitarli all’evento. Chi si riconosce nel video, può contattare la mail sara.vinciguerra@roche.com o la redazione del Capoluogo.it: ilcapoluogo@gmail.com.