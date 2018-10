San Gregorio, fuori dalle case inagibili

Iniziati gli sgomberi delle case inagibili di San Gregorio.

La misura riguarda i blocchi C, D, E e F. A breve i distacchi coatti delle utenze.

Il primo sgombero, iniziato alle 9:30 riguarda una famiglia albanese con due minori.

Contrariamente a quanto previsto e atteso, gli sgomberi delle palazzine di edilizia popolare a San Gregorio dichiarate inagibili sono iniziati stamattina e non il 9 ottobre.

Per il giorno 9 ottobre si attendeva infatti lo sgombero “per ragioni legate alla pubblica incolumità” e il distacco delle utenze delle palazzine dei blocchi C, D, E e F, dichiarati inagibili dopo il terremoto del 2016.

Gli edifici infatti devono essere ricostruiti e riqualificati, come tutto il quartiere, come da ordinanza 180 del 4 novembre 2016 (Ordinanza di sgombero per motivi di pubblica incolumità degli alloggi del quartiere di Edilizia Residenziale Pubblica in località San Gregorio – L’Aquila).

Una ventina di nuclei familiari sono stati raggiunti a settembre dall’avviso di sgombero per la loro incolumità e per permettere l’inizio dei lavori.

Il primo sgombero, iniziato alle 9:30 riguarda una famiglia albanese con due minori.

I residenti annunciano ricorsi e mobilitazioni.