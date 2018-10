Pianelle di Tornimparte, l’oasi dei centenari

Negli ultimi 30 anni sette cittadini di Pianelle, una piccola frazione di circa 150 abitanti nel Comune di Tornimparte, hanno raggiunto e superato i 100 anni di vita.

Pianelle di Tornimparte, oasi dei centenari: negli ultimi 30 anni, sono sette i cittadini che hanno raggiunto e superato i 100 anni di vita. «Nello stesso arco di tempo – scrive Caterina di Ventura – altri 24 hanno raggiunto e superato i novant’anni, alcuni dei quali, tuttora in vita. A loro auguriamo di diventare centenari! Il primo a raggiungere i 100 anni fu Nardi Luigi, poi Di Battista Ernesto, Colaiuda Francesco, Fiori Luisa, Colaiuda Veronica ed ancora Alba Maria Fiori. La maggioranza dei centenari di Pianelle appartiene al ceppo dei Colaiuda.

Pianelle di Tornimparte «è una frazioncina situata alle pendici del monte Ruella, una montagna che nei mesi di dicembre e gennaio copre il sole per alcuni minuti, per poi lasciarlo ancora splendere subito dopo, da qui lo stornello: “Alle Pianelle le femmone belle ci retorna ju sole a remiralle!”. Dunque Pianelle si può definire il paese dei centenari alla faccia del radon e dei terremoti. “Ji Pianellari” sono stati sostenuti nei decenni dalla loro grande religiosità pagana e cristiana. Nel mese di luglio si organizza la sentita manifestazione di “Forninfesta” nel paese dei forni, delle carbonaie e dei centenari, perché è un borgo dove si vive bene, segno che le aree interne vanno sostenute ed incentivate, anche perché la gente di questa terra, come Pianelle, è solare e accogliente, vale la pena visitarla e viverci!».