Pasta con pesto di zucchine, pomodorini e mandorle

Per i Pasticci di Ale una pasta dal gusto e colore in un piatto super delizioso con granella di mandorle.

Ingredienti:

– pesto di zucchine

– olio di semi di girasole

– pomodorini pizzutello

– spaghetti

– granella di mandorle

Preparate il pesto come indicato nella ricetta al seguente link: http://ipasticcidiale.blogspot.com/2018/09/pesto-di-zucchine-un-condimento-estivo.html?view=flipcard. Fate scaldare un po’ di olio di semi di girasole in una padella ed aggiungete qualche pomodorino tagliato in 4, dopo averlo accuratamente sciacquato sotto acqua corrente. Appena i pomodorini si saranno ammorbiditi, aggiungete qualche cucchiaio di pesto e fate scaldare. Nel frattempo cuocete la pasta in acqua salata. Quando sarà pronta, ponetela nella padella con il condimento e, se necessario, aggiungete qualche cucchiaio della sua acqua di cottura. Saltate per qualche minuto e ponete in un bel piatto da portata. Aggiungete un cucchiaio raso di pesto di zucchine (caldo) sulla sommità e della granella di mandorle a decorazione.

LINK: http://ipasticcidiale.blogspot.com/2018/09/pasta-con-pesto-di-zucchine-pomodorini.html?view=flipcard