Auguri nonni!

Oggi, 2 ottobre, è la festa dei nonni: auguri!

La festa dei nonni è una ricorrenza “informale” – non è una data ‘rossa’ sul calendario – che in Italia è stata introdotta con una legge

La Festa dei nonni intende celebrare “l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”: a legge istituisce anche il «Premio nazionale del nonno e della nonna d’Italia», che il presidente della Repubblica assegna annualmente a dieci nonni, in base a una graduatoria compilata dall’apposita commissione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il compito di promuovere iniziative di valorizzazione del ruolo dei nonni, in occasione di tale data, spetta per legge a regioni, province e comuni.

La data del 2 ottobre coincide con il ricordo liturgico degli angeli custodi nel calendario dei Santi

I nonni vengono celebrati in diversi paesi del mondo ma con date diverse: negli Stati Uniti a settembre, in Polonia a marzo, in Messico ad agosto.