Villaggio Coldiretti, contadini protagonisti

Contadini protagonisti del Villaggio romano della Coldiretti, nella cittadella del made in italy si parla abruzzese

Per la prima volta la grande bellezza delle mille campagne italiane conquista la Capitale con il Villaggio della Coldiretti su 80mila metri quadrati per vivere un giorno da contadino tra le aziende agricole ed i loro prodotti.

L’appuntamento è a Roma al Circo Massimo dove accorreranno migliaia di agricoltori dalle diverse regioni tra cui anche l’Abruzzo a partire dalle ore 9,00 di Venerdì 5 Ottobre, per far conoscere il lavoro, le produzioni e le ricette della tradizione Made in Italy, per tutto il week end. I “contadini” saranno i veri protagonisti di un villaggio animato da vendita diretta, laboratori didattici, relatori e giovani imprenditori tra cui tantissimi abruzzesi alle prese con workshop, incontri e tavoli di discussione.

Protagonisti anche gli arrosticini abruzzesi, presenti insieme ai diversi rappresentanti dell’agricoltura e dell’allevamento aquilano.

#stocoicontadini è l’hastag lanciato per la manifestazione.