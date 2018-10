Trofeo First Laps, Lorenzo Paoletti domina

Affermazione tutta aquilana il 30 settembre scorso, sull’autodromo di Vallelunga, con il pilota Lorenzo Paoletti, del motoclub Motociclisti Aquilani, nel prestigioso trofeo First Laps di velocità categoria Under 35.

Supportato del Team Fucktory Garage, del solerte Mauro Moscardi, anch’egli risorsa del capoluogo d’Abruzzo, Paoletti ha conquistato una 3° posizione assoluta dopo che, in una prima parte di gara interrotta per incidente, occupava stabilmente la prima piazza.

Nella seconda partenza purtroppo uno spunto non felice lo aveva relegato nelle retrovie ma con una incredibile rimonta, coronata dal giro più veloce della gara in 1’42.072, di oltre 2 decimi più basso del vincitore assoluto, il pilota abruzzese ha agguantato il podio ed il primo posto di categoria portandosi a casa il prestigioso Trofeo dopo l’altra vittoria collezionata a maggio scorso.

Entrambe le affermazioni del forte pilota aquilano sono state cristalline ed indiscutibili, una dimostrazione di talento puro, ma anche di una dedizione impeccabile ed un livello di concentrazione da vero professionista.

«Sono commosso e felicissimo per questa vittoria di Lorenzo – ha affermato Mauro Moscardi – ma non certo stupito. Siamo al cospetto di quello che si definisce “un manico” fuori dalla media che, sono certo, ci darà molte altre soddisfazioni. Unico rammarico per il Team ed il motoclub aquilano il forfait dell’altro pilota Luca Ciuffetelli, infortunatosi nel corso dell’ultima prova, che non è riuscito a recuperare in tempo per la gara di Vallelunga.»