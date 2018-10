Scuola De Amicis, affidati i lavori

Scuola De Amicis, domani verranno affidati i lavori alla ditta

Domani, martedì 2 ottobre, alle ore 11, si terrà la cerimonia di consegna del sito ex scuola “Edmondo De Amicis” alla ditta che eseguirà gli interventi di restauro. All’iniziativa, che si svolgerà davanti allo storico edificio in piazza San Bernardino, prenderanno parte il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il vice sindaco Guido Quintino Liris, il provveditore interregionale per le Opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna Vittorio Rapisarda Federico, il dirigente tecnico del Provveditorato alle OOPP Gennaro Di Maio e i rappresentanti della ditta affidataria.