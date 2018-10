Avezzano in Rosa per la LILT

Il Comune di Avezzano aderisce alla 26esima edizione di “LILT for Women – Campagna Nastro Rosa”.

Da questa sera per tutto il mese di ottobre, il palazzo comunale di Piazza della Repubblica e le fontane della città saranno illuminate di rosa.

La Lilt promuove una campagna di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori alla mammella e per tutto il mese di ottobre dedica particolare attenzione alla donna, promuovendo diverse iniziative.

Grazie anche al lavoro delle volontarie, la Lilt provinciale presieduta da Antonio Addari, medico chirurgo e senologo, intensifica la propria attività su Avezzano, mettendo a disposizione delle donne medici specialisti che effettueranno visite senologiche all’interno dell’ambulatorio in via Vidimari, 64. Per informazioni: 3479864439.

«Il Municipio, simbolo della nostra città, si dipingerà di rosa – il commento dell’assessore alle Pari opportunità, Chiara Colucci -, il colore che ricorda alle donne di prendersi più cura di sè e della propria salute».

Testimonial della campagna nazionale Lilt di quest’anno sono: Federica Panicucci, volto quotidiano di “Mattino Cinque” di Mediaset e Filippa Lagerback del programma Rai “Che tempo Che Fa”.