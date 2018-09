Città di L’Aquila: goleada al Tagliacozzo

Il Città di L’Aquila trova la via giusta: dopo la brutta partenza contro il Pizzoli, arriva la goleada casalinga contro il Tagliacozzo che nulla può contro la straripante squadra di mister Roberto Cappellacci. 9-0 il risultato finale.

6′ minuto, sponda di Torre per Catalli, la palla termina all’esterno. Due minuti dopo, Catalli serve Carosone, ma apre troppo il tiro. 9′, ancora Carosone che, questa volta su assist di Pizzolla, colpisce di testa la traversa.

Trascorrono ancora cinque minuti e Pizzolla serve Torre che, di testa, schiaccia troppo la palla. Ma al 21′ il risultato si sblocca: cross dalla destra, Torre svetta e incorna il pallone, che termina in rete. Primo goal in campionato per il Città di L’Aquila. Al 30′ i rossoblù ci riprovano: tiro in giro di Catalli di poco sopra la traversa. Ma di nuovo il goal è nell’aria: 33′, Carosone per Torre che sigla la doppietta.

Cinque minuti e L’Aquila trova il 3-0: Pizzolla per Carosone, mezza girata e palla che si insacca in rete. Termina il primo tempo, squadre negli spogliatoi.

Nulla da annotare fino al 13′: pasticcio tra Bontempi e D’Agostino che si scontrano al limite dell’area, ne approfitta Pizzolla che a porta vuota non fatica ad aggiungere la propria firma al match. Solo quattro minuti e L’Aquila trova il 5-0: diagonale di Catalli. E al 23′, si raggiunge il punteggio tennistico: c’è spazio anche per Zazzara con un gran tiro dalla distanza.

Malissimo per il Tagliacozzo al 25′: rigore per fallo di mano in area, realizza il neoentrato Baraldi. Cinque minuti dopo, prosegue la trafila di goal Lolli, mentre al 42′, 9-0 di Irti, per chiudere una giornata perfetta.



CITTÀ DI L’AQUILA: Cattafesta, Campagna (17′ st Santarelli), Zazzara, Silvestri, Morra, Di Francia, Pizzolla (21′ st Mohammed), Sebastiani (1′ st Lolli), Carosone (33′ st Irti), Catalli, Torre (14′ st Baraldi). A disp.: Tursini, Rovo, Santarelli, Ndiaye, Mohammed, Baraldi, Angelozzi, Lolli, Irti. All. Cappellacci.

TAGLIACOZZO: Bontempi (31′ st Ruggeri), Di Giovambattista (21′ st Benmoula), Maurizi, Vitale (10′ st Pascucci), Di Girolamo, D’Agostino, Casale, Paolucci, Morgante, Di Rocco, Amanzi. A disp.: Farina. All. Caringi.

ARBITRO: Federico Amelii (Teramo).

AMMONITI: Vitale.