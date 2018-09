Calcio, Cappellacci: “Vittoria che fa bene”

Post Città di L’Aquila-Tagliacozzo, terminata 9-0: arriva il commento dei due tecnici. Ai microfoni della stampa, l’allenatore rossoblù Roberto Cappellacci.

“Abbiamo trovato una squadra con evidenti difficoltà, è stato facile. Ci fa bene vedere una vittoria, ci dà morale, ma questo non ha nessun significato per le partite successive. Con il Villa Sant’Angelo sarà una partita diversa: dobbiamo crescere partita per partita, siamo chiamati a giocare un ruolo importante in questo campionato”.

Prosegue Giovanni Caringi, tecnico del Tagliacozzo.

“Il risultato parla da sola: siamo una realtà molto piccola rispetto ad un capoluogo di regione. Speriamo che L’Aquila risalga il prima possibile. Puntiamo sui giovani, ci accontentiamo di questo. Cercheremo di arrivare ad una salvezza tranquilla”.