Tempo stabile nel fine settimana ma non mancheranno occasionali annuvolamenti.

La nostra penisola risulta marginalmente interessata da un profondo vortice depressionario che, dal settore ionico, ha ormai raggiunto la Grecia, favorendo annuvolamenti anche su Sicilia, Calabria e sulla Puglia, in graduale attenuazione nelle prossime ore, anche se è previsto un temporaneo rinforzo dei venti orientali che raggiungeranno le regioni centro-meridionali adriatiche, dove non si escludono occasionali annuvolamenti in un contesto di stabilità che continuerà a manifestarsi per tutto il fine settimana mentre, nella giornata di lunedì, assisteremo all’arrivo di una perturbazione atlantica che, rispetto a quanto annunciato nei precedenti aggiornamenti, punterà verso il Mediterraneo occidentale e verso la Sardegna favorendo, tuttavia un probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulla nostra regione, con durata ed intensità inferiori rispetto a quanto prospettato nei giorni scorsi dai modelli matematici.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, più probabili a ridosso dei rilievi e sul settore orientale, in attenuazione in serata e in nottata. Poche novità nella giornata di domenica, proseguirà il tempo stabile e prevalentemente soleggiato con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, mentre un graduale aumento della nuvolosità è previsto a partire da lunedì.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi.

Venti: Inizialmente deboli a regime di brezza, tuttavia nel corso della giornata tenderanno a provenire dai quadranti nord-orientali, rinforzando sull’Adriatico centrale, lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa.

Mare: Poco mosso al mattino ma la tendenza è verso un graduale aumento del moto ondoso nel corso della giornata.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)