FSE AQ 1, il Gruppo Scout spegne 40 candeline

Correva l’anno 1978: nasceva il Gruppo Scout FSE L’Aquila 1.

Da Giovanni Santucci, primo capo Gruppo, a quello attuale, Antonio Di Stefano, passando per Padre Candido, Enzo Pitone e Luciano Grante: di acqua sotto i ponti ne è passata moltissima.

La città è cambiata, un terremoto l’ha attraversata ed ha toccato, dal vivo, lo stesso gruppo, distruggendone la sede di San Marciano.

Una grande, immensa famiglia fatta di amici, compagni di avventure e di lavoro, che domani si riunirà in sede, davanti alla Parrocchia di San Francesco D’Assisi a Pettino, per celebrare questi 40 anni di vita.

“40 anni di noi” il titolo dell’evento al quale parteciperanno in moltissimi: in uniforme – o quel che resta, dopo i tanti anni, traslochi e alterne vicende. Immancabile, però, il fazzolettone giallo e blu al collo, segno distintivo dell’FSE L’Aquila 1.

Una storia intensa e appassionante, che si è arricchita anno dopo anno, a partire dalle vicende legate alle sedi.

Prima sede ufficiale l’ex convento di San Bernardo, zona via XX Settembre: dieci anni dopo il Gruppo poteva contare su centocinquanta scout fra coccinelle/lupetti, guide/esploratori, scolte/rover. Poi la necessità di lasciare quella sede e una peregrinatio che dura per qualche anno: ospiti di associazioni, le attività continuano pur sparpagliati per la città, con molte attività all’aperto.

La svolta all’inizio degli anni ’90, quando gli scout dell’Aquila 1 trovano a San Marciano il posto del cuore, quello dove centinaia di ragazzi sono cresciuti, hanno giocato e fatto esperienze di vita – non solo scout.

Rimesso a posto grazie al tempo e all’impegno dei più grandi, con i lavori andati avanti nelle pause delle attività scoutistiche, è stato il cuore pulsante del Gruppo fino al 6 aprile 2009: il terremoto l’ha piegata letteralmente a metà.

Parte della Chiesa di San Marciano è crollata nel giardino, dove si trovava la sede dei Lupetti. Il tetto della struttura è precipitato in quella degli Esploratori, calcinacci e pietre a non finire in quella delle Guide. Qualche incursione per recuperare i ricordi di una vita, i materiali, le fotografie, i guidoni.

Un disastro che, però, non ha impedito agli Scout dell’FSE AQ1 di rimboccarsi le maniche e ricominciare, da capo.

Le attività non si sono mai fermate: seppure tutti sparpagliati, si sono rincontrati spesso sulla costa, con i campi estivi effettuati in gemellaggio con i gruppi di Pescara, Montesilvano e altri. Non dimenticando mai il legame così stretto con la città: molti fra Rover e Scolte hanno prestato servizio nelle tendopoli disseminate sul suolo aquilano.

L’anno dopo, il trasferimento a Pettino: Don Dante, parroco di S. Francesco, li ha accolti a braccia aperte. Prima i container, poi le strutture di legno: frutto di donazione, sì, ma vuote. Ancora una volta, esperienze e talenti messi a disposizione della comunità, con il sorriso sulle labbra. Lo stesso sorriso che, domani, sarà il collante tra generazioni di scout.

Le attività dell’anno 2018 – 2019 sono ricominciate, il sabato dalle 16:15 alle 18:15. L’anno scorso erano in 130, con tutte le branche attive e un cerchio molto numeroso e la possibilità di fare anche catechismo.

Quella di domani sarà una lunga e festosa giornata: un modo per ritrovarsi, giocare, stare insieme, ricordare tutto il bello che c’è stato e aspettare tutto quello che verrà.

Dalle 9:30 ritrovo in sede e alzabandiera. A seguire, la messa, l’inaugurazione della mostra fotografica, il pranzo da condividere tutti insieme. Dalle 15 attività scout per tutti, proiezione di video interviste fatte ai personaggi più conosciuti del mondo scout aquilano: da Giovanni Santucci a Luciano Grante, passando per Padre Marco. In chiusura, la cena.