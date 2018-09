Weekend intenso per Unione Rugby L’Aquila

Si avvicinano fine settimana intensi per la macchina organizzativa dell’Unione Rugby L’Aquila, che già dal prossimo week end vedrà impegnate diverse squadre su più campi.

Intanto nei primi dieci giorni di campagna abbonamenti sono stati strappati già un centinaio di tagliandi e mentre verranno attivati a breve dei punti di rivendita in centro città, è già possibile sottoscrivere l’abbonamento presso l’Edicola “La Villa” in viale Rendina (Villa Comunale).

Venendo al campo, sabato 29 settembre dalle ore 16.00 gli impianti sportivi di Centi Colella ospiteranno il primo raggruppamento stagionale Under 14, mentre domenica alle 11.00 l’Under 16 di Riccardo Parisse e Lorenzo Piacentini affronterà i pari età della Rugby Experience School per l’avvio del campionato di categoria.

Una domenica di riposo per i giocatori della serie C guidati dal duo Marozzi – Vicini, prima di intensificare allenamenti ed amichevoli che porteranno la cadetta neroverde all’avvio del campionato di C1 il 14 ottobre, in trasferta contro l’Amatori Civita Castellana.

Under 18 e serie A si ritroveranno invece sempre domenica alle ore 11.00 al campo di Villa Sant’Angelo per un allenamento congiunto seguito da un terzo tempo, in vista anch’esse dell’avvio dei rispettivi campionati il 7 e 14 ottobre, quando gli atleti della giovanile affronteranno in casa i pari età dell‘Unione Rugby Capitolina, mentre la prima squadra ospiterà la neo promossa Amatori Catania sul campo del Fattori.

La club house di Centi Colella e il ristorante Via del Campo a Villa Sant’Angelo saranno regolarmente aperti durante le attività sportive, per fornire un servizio ristoro agli appassionati che vorranno assistere agli eventi.

Di seguito una sintesi degli eventi del week end:

Sabato 29 settembre, Centi Colella ore 16.00, raggruppamento Under 14.

Domenica 30 settembre, Centi Colella ore 11.00, prima fase campionato Under 16, Unione Rugby L’Aquila – Rugby Experience School

Domenica 30 settembre, campo sportivo di Villa Sant’Angelo ore 11.00, allenamento congiunto Serie A e Under 18 Unione Rugby L’Aquila.