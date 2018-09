Vaccini, l’unione fa la forza

Il Dipartimento di Prevenzione della ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila parteciperà alla Notte Europea dei ricercatori con stand informativi sui vaccini.

Il Dipartimento di Prevenzione della ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila sarà presente con il coordinamento screening, diretto dalla Dott.ssa Alisia Macerola e il servizio vaccinazioni, diretto dal Dott. Enrico Giansante, con uno stand informativo in piazza Duomo. Il personale, sanitario e amministrativo, sarà a disposizione della cittadinanza per informazioni sui programmi di screening e le campagne vaccinali: «La ricerca ci ha permesso in questi anni di sconfiggere gravi problemi di sanità pubblica: siamo un paese “polio free” grazie alla vaccinazione di massa. Altri paesi come l’Australia, che ha investito nella prevenzione del cancro dell’utero, patologia causata dall’infezione da papilloma virus con la vaccinazione e il test di screening, ha avuto un crollo delle infezioni e una conseguente drastica riduzione del cervicocarcinoma. Nuovo vaccino anti HPV e diagnosi precoce, con il test di screening, una sinergia perfetta per sconfiggere il cancro dell’utero».