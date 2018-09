Tempo stabile ma non mancheranno addensamenti, probabile peggioramento nei primi giorni della prossima settimana.

Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato e nelle prossime ore anche sulla nostra regione continuerà a splendere il sole con qualche annuvolamento possibile nel corso della giornata, specie a ridosso dei rilievi, e le temperature subiranno un ulteriore aumento, soprattutto nei valori massimi, mentre nella giornata di sabato saranno possibili annuvolamenti sul settore centro-orientale della nostra regione, a causa del possibile rinforzo dei venti orientali, favorito dal temporaneo avvicinamento di un profondo vortice depressionario in azione sul Mediterraneo centrale e sul Mar Ionio che, nelle prossime ore, assumerà caratteristiche di un vero e proprio TLC (Tropical Like Cyclone) o Medicane (Mediterranean Hurricane), fenomeno piuttosto raro sui nostri mari ma non del tutto insolito. Questo sistema perturbato innanzitutto non riguarderà direttamente la nostra penisola, anche se si avvicinerà al settore ionico di Calabria e Sicilia, ma favorirà un deciso rinforzo dei venti (si stimano raffiche superiori ai 110 Km/h) e precipitazioni intense ed abbondanti, dirette principalmente verso la Grecia e, successivamente, in forma decisamente attenuata, verso la Turchia occidentale entro la giornata di domenica. Sulla nostra penisola non si prevedono sostanziali variazioni nel fine settimana, anche se non mancheranno addensamenti tra sabato e domenica, mentre un probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche sembra probabile nei primi giorni della prossima settimana, a causa dell’arrivo di una perturbazione di origine atlantica che attraverserà anche la nostra regione: vedremo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi e, localmente, sul settore orientale, specie nella seconda metà della giornata. Nella giornata di sabato saranno possibili nuovi addensamenti sul settore centro-orientale e a ridosso dei rilievi ma senza fenomeni rilevanti. Tempo tutto sommato discreto anche nella giornata di domenica, in attesa del probabile arrivo di una veloce perturbazione atlantica attesa tra lunedì e martedì.

Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili residui rinforzi nel Vastese.

Mare: Poco mosso o localmente mosso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)