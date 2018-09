Oro rosso, il sentiero dei sapori

Alla scoperta dello zafferano e dei sapori del territorio con tanti esporitori locali. L’appuntamento al Carrefour Market di via Vicentini.

Tanti gli espositori locali e gli eventi in programma da questa mattina al Carrefour Market di Via Vicentini. Tra le eccellenze locali, l’oro rosso, lo zafferano, protagonista di diverse attività in programma.

La mattinata si è aperta con il coinvolgimento degli studenti della scuola primaria Amiternum in attività ludiche legate alla storia, alla produzione e alle proprietà organolettiche dello zafferano. I bambini hanno incontrato i fornitori locali e hanno assistito alla produzione di uno speciale sapone a base di zafferano.

La diretta Facebook del Capoluogo.it.



Nel pomeriggio l’appuntamento con le allieve della scuola di danza Art Noveau, per poi proseguire con sessioni di show cooking e un approfondimento sulle proprietà organolettiche dello zafferano DOP, tema. Qualità e tracciabilità geografica dello zafferano, a cura del professor Angelo A. D’Archivio, Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche Università degli Studi dell’Aquila.

In chiusura l’intervento del celebre Chef stellato William Zonfa, ambasciatore internazionale dello zafferano dell’Aquila.

Pubbliredazionale a pagamento.