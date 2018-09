Domenica 30 settembre il primo Raduno 4×4 a favore dell’Associazione Italiana Persone Down.

Si terrà domenica 30 Settembre presso il centro dell’Aquila il primo raduno 4×4 in collaborazione con AIPD. La grande famiglia dell’off road si riunisce per una giornata di gioia a favore dell’Associazione Italiana Persone Down. L’evento organizzato dall’Associazione “Aquile della Valle Aterno” ha l’ambizione di far conoscere ai giovani le capacità e potenzialità delle persone con sindrome di Down. Un punto di partenza per integrare e arricchire la qualità della vita anche per i ragazzi con disabilità.

Programma

Ore 8:30 Iscrizioni presso parcheggio Trony – Via Francesco Savini L’Aquila

Ore 9:30 Partenza Carovana direzione Piazza del Duomo

Ore 10:00 Colazione e saluto delle Autorità ed attività con i ragazzi dell’associazione

Ore 12:00 Partenza giro panoramico aperto a tutti i fuoristrada in regola con il CDS

Ore 14:00 Pranzo presso il rifugio Alantino Campo Felice

Ore 16:00 Completamento giro panoramico

Ore 18:00 Rientro