Sabato 29 settembre presso il campo di atletica leggera “Isaia Di Cesare” con ritrovo per le scolaresche alle ore 9,30, si svolgerà l’8^ Staffetta delle scuole medie di Miguel e Michela e la 3^ Staffetta dell’Arcobaleno, dedicata quest’ultima ai ragazzi diversamente abili.

L’Atletica L’Aquila, ha anche aderito con il Corrilaquila con Noi al progetto del Coni Point L’Aquila, Una giornata di sport insieme.

Per l’occasione il Coni Point L’Aquila ha messo a disposizione degli studenti diversi premi.

Quella di Sabato è la terza ed ultima giornata del Corrilaquila con Noi, il contenitore di tre giornate dedicate all’atletica leggera messe a punto dall’Atletica L’Aquila a partire dal 26 agosto scorso, con l’organizzazione della 39^ Campestrina della Perdonanza dedicata ai bambini della categoria esordienti e bambini e ragazzi diversamente abili, poi la seconda giornata il 1 settembre con il 3° Meeting di atletica città dell’Aquila, dedicato all’attività agonistica e svoltosi sotto l’egida della F.I.D.A.L. (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e della F.I.S.D.I.R. (Federazione Italiana Sport paralimpici degli intellettivo Relazionali).

Sabato scenderanno in campo le scuole medie dell’Aquila del comprensorio in una staffetta 8×400, che si sfideranno sulla pista in mondotrack di ultima generazione dello stadio Isaia Di Cesare dell’Aquila.

Cinque finora le scuole medie iscritte: la Mazzini, la Patini, la Carducci, la Dante Alighieri dell’Aquila e la scuola media Barbara Micarelli.

La prima edizione della Staffetta risale al 2011 ed è stata vinta dalla scuola media Dante Alighieri dell’Aquila.

Sempre nel 2017 la Staffetta delle Scuole Medie è stata vinta dalla scuola media Carducci dell’Aquila.

Tutta la manifestazione dal 2013 è stata abbinata ai quattro Quarti Aquilani.

Nel 2017 il palio se lo è aggiudicato la scuola media Patini dell’Aquila, abbinata al Quarto di Santa Maria Paganica, che ha anche acquisito il diritto di conservare il labaro per tutto l’anno e fino a sabato, quando verrà di nuovo rimesso in palio per la scuola che se lo aggiudicherà fino al prossimo anno.

A sorteggio quattro scuole tra quelle iscritte sono state associate ai quattro quarti dell’Aquila: la Scuola media Alighieri

al quarto di S. Giusta, colore verde, la scuola media Carducci al quarto di San Pietro, colore celeste, la Micarelli al quarto di Santa Maria Paganica, colore bianco, la scuola media Mazzini al quarto di San Marciano, colore giallo.

Si corre in contemporanea anche la 3^ Staffetta dell’Arcobaleno dedicata ai ragazzi diversamente abili delle scuole medie, che correranno unitamente alla squadra paralimpica Atleticamenteinsieme dell’Atletica L’Aquila.

Si tratta di una staffetta 4×100 formata da due ragazzi diversamente abili e due partner. Anche la Staffetta dell’Arcobaleno è abbinata al Palio dei Quarti Aquilani.

In questa Staffetta al momento risultano iscritte tre squadre una della media Patini, una squadra della Mazzini e una squadra della media Carducci.

Verranno stilate due classifiche, una per la scuole vincitrice dell’ 8^ Staffetta delle Scuole Medie e un’altra abbinata alla scuola che si aggiudicherà il Palio dei Quarti Aquilani. A tutti gli atleti partecipanti maglietta ricordo della manifestazione, previste premiazioni per le scuole ed i singoli atleti.