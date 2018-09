Borghi in scena con buon cibo e vino

Per la Giornata nazionale dei Borghi Autentici a Castelvecchio Calvisio si parla di grano antico e panificazione, coinvolti nella manifestazione anche altri borghi dell’aquilano.

Domenica 30 settembre 2018 si svolge la Terza Giornata nazionale dei Borghi Autentici d’Italia dal tema “Cibo e vino: orgoglio di Comunità“. Il tema dominante di quest’anno è la cultura enogastronomica diffusa nei Borghi Autentici d’italia.

In programma la realizzazione di eventi ed iniziative locali strettamente coerenti e pertinenti con il tema “Cibo e vino: orgoglio di comunità“. In base alle attività prescelte nei Borghi Autentici, le iniziative locali prevedono: street food a km0, show cooking, mercatini autentici a km 0 partecipati da produttori locali, concorsi e promozioni a premi nei ristoranti del borgo e territorio, convegni e mostre fotografiche, manifestazioni culturali ed eventi di carattere antropologico e storico per la narrazione e la valorizzazione di tradizioni enogastronomiche e vinicole, azioni puntuali per ridurre lo spreco alimentare, eventi educativi sulla ” sana e buona alimentazione partendo dall’eco-sistema locale”. In provincia dell’Aquila tanti i borghi che hanno aderito al’iniziativa: Aielli, Barrea, Calascio, Cappadocia, Capistrello, Campo di Giove, Castelvecchio Calvisio, Sante Marie, San Vincenzo Valle Roveto e Villetta Barrea.

A Castelvecchio Calvisio sabato 29 e domenica 30 si parlerà di riqualificazione dei piccoli centri e di grano antico e panificazione.

Presenze importanti nel campo della politica e dell’enogastronomia si alterneranno nelle due giornate dedicate al rilancio economico e turistico del borgo. Non mancherà la musica unita alle degustazioni e alla scoperta della bellezze architettoniche.

Segue il programma delle due giornate della manifestazione a Castelvecchio Calvisio:Programma sabato 29 settembre 2018 – Programma domenica 30 settembre 2018