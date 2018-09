A Scoppito la Giornata della Solidarietà

Domenica 30 settembre a Scoppito verrà organizzata la giornata di Solidarietà.

Lo scopo è quello di raccogliere fondi che verranno devoluti interamente al reparto di oncologia dell’Ospedale dell’Aquila.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Il Volo della Crisalide”, in collaborazione con il Servizio Civile, ed altre

associazione del territorio.

L’idea di questa giornata nasce dalla messa in rete di progetti inter-associativi con lo scopo di creare servizi utili ai cittadini di tutto il territorio.

In un’ottica di integrazione delle forze in campo, si è pensato di compartecipare alla raccolta fondi avviata dall’associazione Onlus “Morena, una farfalla per sempre”, finalizzata all’acquisto di nuovi macchinari e tecnologie per il reparto oncologico dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Il programma è molto fitto. Saranno organizzate due diverse passeggiate.

Il ritrovo di entrambe è al Parcobaleno a Scoppito.

La prima tappa partirà alle ore 9,00. L’itinerario sarà: San Valentino – Sentiero del Futuro – Croce “Le Turri”.

La seconda tappa, invece, partirà alle ore 11,30 ed il percorso sarà più breve ed accessibile a tutte le fasce d’età. L’itinerario sarà: Santa Maria – Santa Dorotea – Oratorio di Collettara.

Dopo le passeggiate,le attività proposte verranno svolte tutte nell’Oratorio di Collettara.

Alle 13.30 verrà presentato il progetto e a seguire il pranzo solidale.

Il tutto accompagnato da musica dal vivo, Karaoke, animazione e attività per bambini di ogni genere.

Sarà presente anche una piccola esposizione e vendita di beneficenza dei lavori realizzati dai bambini nel loro laboratorio “Laboratorio sulla solidarietà”.

Il programma è stato pensato per garantire a tutti una giornata all’insegna del divertimento, dello star bene insieme e soprattutto

della solidarietà.

La quota di partecipazione è di 10 euro per adulti,1 euro per bambini (pranzo incluso).

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Scoppito.

Per informazioni contattare il numero 3458878925