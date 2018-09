Ulteriore miglioramento del tempo con temperature in lieve graduale aumento.

La nostra penisola risulta ancora interessata da un flusso di correnti fredde provenienti dai vicini Balcani che raggiungono direttamente le regioni centro-meridionali adriatiche, mantenendo le temperature sensibilmente al disotto delle medie stagionali, mentre fenomeni di instabilità potranno tornare a manifestarsi sulla Sicilia e la Calabria ionica, a causa della probabile formazione di un profondo vortice depressionario sul Mar Ionio, in successivo spostamento verso la Grecia. Sulla nostra regione le temperature sono ulteriormente diminuite rispetto alla giornata di ieri, tuttavia a partire dal pomeriggio-sera è prevista la rimonta di un promontorio di alta pressione che favorirà una lieve ripresa delle temperature e una progressiva attenuazione dei venti settentrionali con conseguente deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche anche se, a partire dal fine settimana, assisteremo ad un nuovo cedimento dell’alta pressione che favorirà l’arrivo di nuovi impulsi di aria fredda verso il settore adriatico e un conseguente graduale aumento della nuvolosità con venti settentrionali in rinforzo, mentre un peggioramento più deciso sembra probabile a partire dai primi giorni della prossima settimana a causa dell’arrivo di una perturbazione proveniente dall’Europa centro-settentrionale che, se confermata, si estenderà verso le regioni centro-settentrionali tirreniche, coinvolgendo anche la nostra regione: vedremo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili residui annuvolamenti sul settore orientale della nostra regione e a ridosso dei rilievi dove, tuttavia, non si prevedono fenomeni; un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nel pomeriggio-sera con una progressiva attenuazione dei venti settentrionali anche lungo la fascia costiera. Poche novità nel corso della giornata di venerdì, proseguirà il tempo stabile ma non si escludono occasionali annuvolamenti.

Temperature: In ulteriore diminuzione nei valori minimi, in aumento nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con occasionali residui rinforzi lungo la fascia costiera e nel Vastese.

Mare: Mosso o molto mosso con moto ondoso in graduale attenuazione.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)