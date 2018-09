Lo Zafferano aquilano a Fico Eataly World

Il Parco del cibo più grande del mondo, aperto a Bologna da circa un anno, ospiterà Venerdì 28 settembre, ore 11 nel Teatro Arena un incontro pubblico e la degustazione delle eccellenze agroalimentari marchigiane e umbre, simbolo di qualità e tradizione di un grande territorio martoriato dal terremoto del 2016, assieme allo Zafferano dell’Aquila in rappresentanza dell’Abruzzo, già provato dal sisma del 2009.

“Siamo orgogliosi di partecipare all’appuntamento di venerdì promosso da Fico – ha sottolineato Paolo Cesaretti, Brand Manager Trevalli Cooperlat – È fondamentale continuare a parlare, e soprattutto far conoscere, le nostre eccellenze agroalimentari: crediamo che la rinascita, anche dal punto di vista economico, passi per la valorizzazione dell’agricoltura e del turismo enogastronomico.” “È una grande soddisfazione poter rappresentare l’Abruzzo in questo appuntamento e ringraziamo la Trevalli Cooperlat per l’opportunità concessaci di entrare in un mondo d’eccellenza come quello di FICO” – ha aggiunto Massimiliano D’Innocenzo, presidente del Consorzio per la Tutela dello Zafferano dell’Aquila.