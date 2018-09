Furto in casa, rubate anche le ceneri del defunto

Dopo la serie di furti e tentati furti dei giorni scorsi nella zona ovest dell’Aquila, nuovo episodio a Roio: svaligiano appartamento di una donna, rubate anche le ceneri del defunto marito.

Ancora un furto in casa nella zona aquilana. A farne le spese, questa volta, una donna di Roio, la cui casa è stata svaligiata da ignoti che le hanno sottratto perfino le ceneri del marito defunto.

A darne notizia, la responsabile provinciale di CasaPound Italia, Claudia Pagliariccio, che ha riferito l’episodio subito dalla madre di una simpatizzante: «La situazione è diventata ormai preoccupante e ciò che inquieta di più è il fatto che manchi un adeguato presidio del territorio da parte degli organi preposti[…]. CasaPound non può restare a guardare: nel corso delle prossime settimane, dunque, presidieremo con delle passeggiate per la sicurezza diverse aree della città proprio a cominciare dalla frazione di Roio, per scoraggiare eventuali malintenzionati e continuare a tenere alta l’attenzione su un problema così importante».