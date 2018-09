ANCI AIRC, Fontana luminosa illuminata di rosa

Campagna nastro rosa Anci e Airc, adesione del Comune: sarà illuminata di rosa la Fontana luminosa.

La notte del primo ottobre la Fontana luminosa sarà illuminata di rosa.

Il Comune dell’Aquila, infatti, ha aderito alla “Campagna nastro rosa 2018” promossa dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci) e dall’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc), giunta alla seconda edizione.

L’iniziativa si svolge ad ottobre, mese dedicato in tutto il mondo alla prevenzione del tumore al seno.

«Il tumore al seno colpisce 50mila donne ogni anno – ricorda un comunicato congiunto dell’Anci e dell’Airc – e l’obiettivo di Airc è curarle tutte. Negli ultimi anni la ricerca ha raggiunto traguardi fondamentali per la cura del tumore al seno, portando fino all’87% la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi. Resta però il problema delle forme più aggressive della malattia. Per questo l’Associazione per la ricerca sul cancro invita tutti a non fermarsi e a sostenere insieme il lavoro dei ricercatori per rendere questo tumore sempre più curabile.»

Di qui la richiesta ai Comuni di illuminare un monumento di rosa e l’amministrazione comunale dell’Aquila ha scelto la Fontana luminosa per la notte del primo ottobre.