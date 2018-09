AAA Social Media Manager cercasi

L’importanza dei social e del ruolo del Social Media Manager nella realtà e nel business di oggi.

Ospite oggi del Capoluogo Luana Isicrate, titolare della Peainforma, ente di formazione accreditato alla Regione Abruzzo.

L’occasione è la presentazione del corso che il 9 e 10 ottobre sarà tenuto dall’esperto di Social Media marketing Umberto Macchi, proprio nei locali della Peainforma.

«La formazione è la cosa più importante per tutti i settori del moderno business: la crescita professionale è strettamente legata alle competenze e alla formazione.» ha spiegato Luana Isicrate.

«Vi è oggi un nuovo modo di lavorare e un nuovo profilo lavorativo: il Social Media Manager.»

«Il social network collega le persone, bisogna buttare giù la reticenza legata alla secondarietà e alla superfluità di questo mezzo per poter lavorare oggi, rimanendo in contatto con gli altri.»

Relazioni che durano nel tempo

«Uno degli slogan della nostra azienda è “Relazioni che durano nel tempo” – racconta Luana Isicrate al Capoluogo -: al giorno d’oggi è impossibile farlo di persona, le relazioni vengono mantenute nel tempo anche e soprattutto grazie al social network.

«È lo strumento fondamentale con cui attualmente siamo e rimaniamo in contatto con il mondo. E vi sono anche diversi tipi di social, ognuno sceglie quello più congeniale al proprio modo di essere.»

Instagram è il luogo deputato alle relazioni dei ragazzi più giovani; su Twitter è possibile trovare politici e personalità a livello internazionale, Facebook invece è ormai equiparabile alla piazza.

E bisogna sapersi relazionare agli altri, dare un’immagine coerente di sé, delle proprie relazioni sociali e dei propri contenuti.

Il Social Media Manager

Per questo diventa fondamentale la figura del Social Media Manager: per costruire coerentemente e in maniera efficace la propria “reputazione”: la reputazione su internet è responsabile del “galleggiamento” o dell’inabissamento di un profilo o di un account.

Una figura professionale che al giorno d’oggi può fare la differenza, che capisca e gestisca la presenza sui social.

Bisogna sapere come incidere, influenzare senza farsi influenzare.

Umberto Macchi

Umberto Macchi, esperto formatore, torna a L’Aquila e lo fa per questo corso intensivo di due giorni.

Già esperto di macrocambiamenti per Mediolanum, è abituato ad osservare i grandi cambiamenti e le grandi mutazioni.

Riconosciuto come uno dei massimi esperti di comunicazione digital e social in Italia, ha iniziato a interessarsi ai social network agli albori.

Un professionista molto seguito e atteso: le date del 9 e 10 ottobre sono state fissate addirittura a marzo.

Il corso si terrà presso la sede di Peainforma, SS 17 Bis, L’Aquila.

Le iscrizioni vanno effettuate entro il 5 ottobre.

I posti sono limitati.

Per info e prenotazioni è possibile contattare i numeri:

0862 680625

392 6758413