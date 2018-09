Revoca gestione aeroporto, Xpress non ci sta

Dopo l’annuncio della revoca della gestione dell’Aeroporto dei Parchi alla Xpress per l’affidamento temporaneo a una delle partecipate del comune , la società annuncia ricorsi.

«In ordine alla revoca/decadenza della Convenzione per l’affidamento del complesso “Aeroporto dei Parchi Giuliana Tamburro” della Città de l’Aquila divulgata a mezzo stampa, la società Xpress tiene a precisare che avverso tale provvedimento del Comune dell’Aquila sta predisponendo la sua tutela nelle sedi competenti in quanto del tutto illegittimo».

Lo comunica la stessa società, che precisa: «Xpress infatti ha dato corso alla Convenzione in oggetto nel rispetto della medesima ed ha sempre dato atto della piena disponibilità a venire incontro alle mutate esigenze del Comune quando, nella successione degli attori politici, ha inteso rivedere le finalità della Convenzione. Ogni diversa informazione che è stata data a mezzo stampa nella sgradita circostanza è del tutto infondata, indebitamente screditante la reputazione e l’immagine di Xpress e non merita di essere presa in alcuna considerazione, a tutela dei lavoratori impegnati quotidianamente al mantenimento dei servizi».