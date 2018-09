Temporaneo miglioramento del tempo ma con temperature al disotto delle medie stagionali.

Dopo il veloce passaggio di una perturbazione che, nella giornata di ieri, ha favorito rovesci sparsi, forti venti e temperature in generale diminuzione soprattutto al centro-sud e sul versante adriatico, sulla nostra penisola il tempo è in miglioramento a partire dalle regioni settentrionali e dal settore tirrenico, a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione che, tra domani e venerdì, favorirà anche una graduale ripresa delle temperature, al momento posizionate al disotto delle medie stagionali. Nelle prossime ore, tuttavia, continueranno a soffiare forti venti dai quadranti nord-orientali su gran parte delle regioni adriatiche, con annuvolamenti lungo la dorsale appenninica e sulle regioni meridionali, in graduale miglioramento entro la serata-nottata e nella giornata di mercoledì, a causa dell’espansione dell’alta pressione che favorirà un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche anche sulla nostra regione. Non si prevedono sostanziali variazioni fino alla giornata di sabato, anche se non mancheranno annuvolamenti sparsi ma si tratterà prevalentemente di nubi alte e stratificate che non produrranno fenomeni di rilievo, mentre nella giornata di domenica, se la situazione prevista verrà confermata, nuovi impulsi di aria fredda raggiungeranno le regioni centro-meridionali, favorendo un nuovo possibile peggioramento anche sulla nostra regione con una nuova progressiva diminuzione delle temperature: vedremo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con annuvolamenti sulle zone alto collinari e montuose, nell’Aquilano e sulla Marsica, più consistenti sulle zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, dove non si escludono occasionali residue precipitazioni; ampie schiarite lungo la fascia costiera e collinare con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, ma la tendenza è verso una graduale attenuazione della nuvolosità nel corso del pomeriggio-sera e in nottata. Ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche nella giornata di mercoledì, anche se non si escludono nuovi annuvolamenti ma si tratterà di nubi alte e stratificate che non produrranno fenomeni di rilievo.

Temperature: In ulteriore diminuzione, specie nei valori minimi.

Venti: Deboli o moderati dai quadranti nord-orientali con rinforzi lungo la fascia costiera e collinare.

Mare: Molto mosso o agitato con mareggiate, attenzione.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)