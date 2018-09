Castel di Sangro, chiudono uffici INPS

Castel di Sangro, chiudono gli uffici INPS.

Aree interne sempre più penalizzate.

«La chiusura della sede Inps di Castel di Sangro è l’ennesima notizia che conferma la lontananza delle istituzioni, della politica e dei centri decisionali pubblici dalle zone interne dell’Abruzzo e della provincia aquilana.» commentano in una nota la Cgil provinciale, unitamente allo Spi e alla Fp (le categorie che rappresentano i pensionati e i lavoratori pubblici).

«Una scelta che contraddice non soltanto le affermazioni quasi giornaliere che rassicurano sul mantenimento dei servizi nei centri di montagna, che non soltanto ridurrà i servizi previdenziali che l’Inps deve garantire ai cittadini, ma che andrà a colpire un’area economicamente vivace, dove la presenza di numerose aziende soprattutto turistiche e del terziario deve essere appoggiata da tutte le prestazioni che l’economia locale richiede, soprattutto – ed è questo il caso dell’Inps – se a svolgerle sono aziende pubbliche il cui obiettivo prioritario è quello di garantire i servizi dovuti agli utenti anche delle zone più distanti e svantaggiate, evitando che ci siano anche in Abruzzo cittadini di serie A e cittadini di serie B.»

Cgil, Spi e Fp sollecitano dunque l’Inps a ripensare questa scelta e a continuare a tenere aperti gli uffici di Castel di Sangro come ha fatto fino ad oggi.