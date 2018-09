Prima categoria, tutti i risultati

Brutta partenza per Città di L’Aquila, che perde col Pizzoli. Vincono Tagliacozzo, Celano e Real Carsoli. Tutti i risultati.

Debutto disastroso per Città di L’Aquila che nel posticipo di domenica sera ha perso la sua prima partita contro il Pizzoli.

Tutti i risultati:

Barrea-Tagliacozzo 0-2

Cesaproba Calcio-San benedetto Venera 0 – 7

Federlibertas Bugnara-Genzano 3 – 0

San Francesco Calcio-Plus Ultra 2 – 3

San Pelino-Virtus Pratola Calcio 3 – 0

Valle Aterno Fossa-Celano Calcio 0 – 2

Villa San Sebastiano-Real Carsoli 3 – 4

Villa Santangelo-Atletico Civitella Roveto 0 – 2

Pizzoli-Città di L’Aquila 1 – 0

Guidano la classifica a punteggio pieno San Benedetto Venere, Celano Calcio, Pizzoli, Atletico Civitella Roveto e Real Carsoli. Segue a 4 punti Federlibertas Bagnara e a 3 punti, Valle Aterno Fossa, Plus Ultra, San Pelino, Tagliacozzo e San Francesco Calcio. Un punto per Virtus Pratola Calcio. A zero punti Città di L’Aquila, in attesa del recupero della partita con il Villa Sant’Angelo, pure a zero punti, insieme a Villa San Sebastiano, Barrea, Genzano e Cesaproba Calcio

Il prossimo turno (30/9):

Atletico Civitella Roveto-Pizzoli

Celano Calcio-San Francesco Calcio

Città Di L’Aquila-Tagliacozzo

Genzano-San Pelino

Plus Ultra-Federlibertas Bugnara

Real Carsoli-Cesaproba Calcio

San Benedetto Venere-Valle Aterno Fossa

Villa San Sebastiano-Barrea

Virtus Pratola Calcio-Villa Santangelo