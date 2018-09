Via del Suffragio, intervengono due squadre dei Vigili del Fuoco.

In piazza Duomo non è passato inosservato l’intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco, chiamate da Marco Carosone, responsabile del locale diffuso “I Magi”, in via del Suffragio.

Marco Carosone si era accorto, proprio mangiando nei tavoli all’esterno del suo locale, di questo cornicione particolarmente staccato dalla parete: motivo per il quale ha chiamato contestualmente i responsabili dell’azienda che aveva restaurato il palazzo, la ditta Gravina, e i Vigili del Fuoco.

Questi ultimi, prontamente intervenuti, hanno rassicurato il gestore della regolarità della costruzione.

In effetti si trattava di un rompi goccia che ha la funzione di evitare che si macchi la parete.

Il sopralluogo della ditta Gravina e dei Vigili del Fuoco ha dunque acclarato che il cornicione è integro e che il restauro ha rispecchiato la vecchia costruzione.