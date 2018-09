Calcio, male la prima dell’Aquila

Inizia in serale la nuova avventura della neonata Città di L’Aquila: tra le mura dello Stadio “Gran Sasso d’Italia”, che per l’occasione vede una grandissima cornice di pubblico, i nuovi rossoblù fanno il loro esordio nel campionato di Prima Categoria. Tribuna al completo, mentre in curva tornano a farsi sentire gli ultras. Inizio, però, non dei migliori: L’Aquila sconfitta per 1-0 dal Pizzoli.

20′ minuto, punizione di Gizzi per la testa di Piri che imbuca in porta. Cattafesta cerca di respingere, ma la palla termina in rete. I rossoblù cercano di ricomporsi e nove minuti dopo Zazzara serve Baraldi, che colpisce la traversa. Palla spazzata via dalla difesa avversaria. Fine primo tempo, risultato parziale 1-0 in favore del Pizzoli.

21′ della ripresa, espulso Giannozzi per somma di ammonizioni. Il Pizzoli resta in dieci. L’Aquila prova a cambiare il risultato, ma senza particolare convinzione: al 41′, Carosone davanti la porta sbaglia clamorosamente, ma il guardalinee segnala fuorigioco.

Termina 1-0 in favore del Pizzoli, per L’Aquila c’è ancora tanto da lavorare.

CITTÀ DI L’AQUILA: Cattafesta, Ndiaye, Campagna (36′ st Sebastiani), Silvestri, Morra (24′ st Torre), Di Francia, Angelozzi, Zazzara, Carosone, Catalli (1′ st Pizzolla), Baraldi. A disp.: Tursini, Santarelli, Rovo, Lolli, Sebastiani, Pizzolla, Irti, Torre, Mohammed. All. Roberto Cappellacci.

PIZZOLI: Miele, Serpetti, Vittorini, Albani, Esposito, Giannozzi, Mazza, Annunziata, Piri, Gizzi, Napoleon. A disp.: Ferrante, Formisani, Alfonsi, Ursache, Farina, Rotilio, Montorselli, Greco. All. Pierpaolo Rotili.

MARCATORI: 20′ pt Piri.

AMMONITI: Mazza, Giannozzi, Esposito.

ESPULSI: 21′ st Giannozzi (doppia ammonizione).