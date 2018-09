Calcio, Cappellacci: “Dobbiamo lavorare”

Dopo il primo match per la Città di L’Aquila, perso per 1-0 contro il Pizzoli, ai microfoni della stampa i protagonisti. Il primo, Pierpaolo Rotili, tecnico del Pizzoli.

“È stata una vittoria particolare: questa è una società appena ricostituita, con gli occhi puntati addosso. Avevamo preparato la partita in questo modo, per non permettere a L’Aquila la verticalizzazione. È una vittoria che sicuramente ha un valore diverso”.

Prosegue il tecnico rossoblù Roberto Cappellacci.

“La speranza era vincere, ma sapevamo che non sarebbe stato facile. Non dobbiamo dimenticare che ci siamo assemblati da poco, abbiamo bisogno di tempo. Questo è il campionato, dobbiamo lavorare. Questa partita deve esserci di esperienza”.