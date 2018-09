Recente successo per Thy Alien, il giovane produttore aquilano che ha collaborato con Puma Football.

Thy Alien, all’anagrafe Steven Mariani, è un giovane produttore aquilano che ha da poco raggiunto un traguardo degno di prestigio, curando la produzione musicale del nuovo spot di Puma Football per Marco Filadelfia pubblicato per Puma sui profili ufficiali di Filadelfia.

Dopo le numerose visualizzazioni ottenute sul web grazie alle produzioni per numerosi artisti aquilani e non la sua carriera sembra aver preso una svolta interessante, pare, infatti, che questa sia solo la prima di numerose produzioni che usciranno per brand conosciuti a livello nazionale.

Le sorprese non sono finite qui, infatti thy Alien ha da poco ultimato il suo primo album ufficiale, “Alienazione”, che vede la collaborazione di artisti emergenti provenienti da tutta Italia.

Quest’ultimo, nonostante le varie etichette interessate, uscirà completamente indipendente sia in copia fisica che sui vari digital stores.