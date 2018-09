Weekend con tempo decisamente migliore e con temperature in temporaneo aumento.

Sulla nostra penisola, in particolar modo al centro-sud, il tempo è in miglioramento a causa dell’ulteriore spostamento dell’area di instabilità, da giorni posizionata sul Tirreno centro-meridionale, verso la Tunisia, mentre sistemi nuvolosi di origine atlantica inizieranno ad interessare l’Europa centro-orientale, raggiungendo marginalmente anche le nostre regioni settentrionali ed il settore alpino centro-orientale dove, nelle prossime ore, saranno possibili annuvolamenti e fenomeni di instabilità. Non cambierà di molto la situazione al centro-sud, prevarrà il bel tempo soprattutto sulle regioni centrali, mentre al meridione e sull’Appennino meridionale saranno possibili annuvolamenti e residui fenomeni di instabilità, in ulteriore miglioramento in serata e in nottata. Si prospetta una domenica con tempo stabile pressoché ovunque, anche se non mancheranno annuvolamenti al centro-nord ma si tratterà, almeno per ora, di nubi alte e stratificate che non produrranno fenomeni significativi, mentre nella giornata di lunedì assisteremo ad un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche in particolar modo sul settore adriatico, dove è previsto il transito di un veloce sistema nuvoloso accompagnato da un progressivo rinforzo dei venti settentrionali, che favorirà annuvolamenti e rovesci anche sulla nostra regione, specie nel pomeriggio-sera, con temperature in sensibile diminuzione.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata e addensamenti a ridosso dei rilievi durante le ore centrali della giornata e nel pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata: non si escludono occasionali residui rovesci sui rilievi Marsicani e sull’Alto Sangro, specie nel pomeriggio. La giornata di domenica sarà caratterizzata da tempo stabile ma non mancheranno annuvolamenti (nubi alte e stratificate che non produrranno fenomeni).

Temperature: In graduale aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli a regime di brezza.

Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)