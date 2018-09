Debutto in Posticipo per la nuova squadra di calcio dell’Aquila.

Pizzoli Vs Città di L’Aquila si giocherà allo Stadio Gran Sasso domenica 23 settembre alle 20:30.

L’Aquila scende in campo con una settimana di ritardo rispetto alle altre squadre della prima categoria, il match è stato spostato nel Posticipo serale ed il Pizzoli giocherà nell’affascinante cornice dello Stadio Gran Sasso. Per molte squadre dell’hinterland aquilano sarà vantaggioso giocare anche le partite di casa nella struttura di proprietà della squadra aquilana, con la certezza di fare un incasso molto più dignitoso al botteghino del Capoluogo.

Le operazioni di biglietteria, infatti, saranno gestite dalla società che avrebbe giocato in casa, cioè dal Pizzoli.

La squadra aquilana avrebbe dovuto esordire giocando domenica scorsa con il Villa Sant’Angelo ma la partita è stata rinviata al 3 ottobre.

Sembra sia stato il sindaco Biondi in persona a contattare la dirigenza dell’Asd Villa Sant’Angelo al fine di chiedere lo slittamento per la squadra aquilana che non aveva avuto il tempo materiale di prepararsi a scendere in campo.

La rosa

La rosa della nuova squadra Asd Città di L’Aquila è così composta: in porta a disposizione Cattafesta (primo portiere) e Tursini; in difesa Ndiaye, Rovo, Di Francia, Silvestri, Mohamed, Campagna, Zazzara e Santarelli; a centrocampo, Morra, Angelozzi, Lolli e Sebastiani; in attacco, Torre, Carosone, Catalli, Pizzola e Baraldi.

Alla presidenza della nuova società Marco De Paulis, allenatore Roberto Cappellacci.

La presentazione della squadra

La società fa sapere che dopo la chiusura dei trasferimenti in entrata, sono stati fissati la data ed il luogo per la presentazione ufficiale dell’ASD Città di L’Aquila 2018/2019.

L’evento a tinte rossoblu si svolgerà martedì prossimo, 25 settembre, alle ore 18:30 nello scenario della Fontana delle 99 Cannelle.

Allora non ci resta che goderci lo spettacolo del posticipo di domenica 23 settembre alle 20:30 allo Stadio Gran Sasso di L’Aquila.