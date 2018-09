Musica, a Marco Salcito la Chitarra d’Oro

L’ISA e il chitarrista pescarese Marco Salcito vincono la chitarra d’oro.

Oggi ad Alessandria la premiazione.

L’Orchestra Sinfonica Abruzzese e il chitarrista pescarese Marco Salcito riceveranno oggi, sabato 22 settembre 2018 nell’ambito della XXIII edizione del “Convegno Internazionale di chitarra classica” di Alessandria, il premio Chitarra d’oro per il miglior cd per chitarra e orchestra per il lavoro Gnattali 4 Concertinos for guitar and Orchestra, edito dalla Brilliant Classics e inciso nell’aprile del 2016 con il direttore d’orchestra M° Marcello Bufalini.

«Il riconoscimento – commenta il presidente ISA, Antonio Centi – ci inorgoglisce e ripaga l’impegno del nostro Ente che, con le radici ben salde al territorio, si afferma anche sul piano internazionale e ha il coraggio di sperimentare repertori decisamente insoliti per un’orchestra sinfonica, sebbene di grande valore artistico e storiografico oltre che assolutamente amabili. Questa chitarra d’oro rinsalda, inoltre, un legame anche con Marco Salcito, musicista abruzzese di fama ed esperienza e conferma il ruolo dell’ISA a servizio del nostro territorio, come canalizzatore e “amplificatore” delle migliori energie e talenti musicali locali.»

«Un cd tutto abruzzese – sottolinea Marco Salcito – eseguito da abruzzesi o da musicisti che lavorano nella nostra Regione, compreso lo studio di registrazione che è l’ormai conosciutissimo P.I.M.S. di Vasto di Francesco Apolloni, fonico che vanta un’esperienza trentennale nel settore. Abruzzese d’adozione anche il direttore d’orchestra, il M° Marcello Bufalini, docente del Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila”. Questa Chitarra d’oro – conclude Salcito – è un riconoscimento che rinforza il mio legame ‘forte e gentile’ con l’ISA.»

Il cd Gnattali 4 Concertinos for guitar and Orchestra, che raccoglie la prima registrazione a livello mondiale dei 4 concerti di Gnattali per chitarra solista e orchestra scritti tra il 1951 e il 1967 e dedicati ad altrettanti importanti chitarristi sudamericani, è frutto di una proficua collaborazione fra l’Istituzione Sinfonica Abruzzese e il chitarrista pescarese Marco Salcito che ha ricevuto dalla vedova del compositore, Mrs Nelly Gnattali, le partiture dei concerti manoscritte.

Si tratta di opere di indiscusso pregio che entrano di diritto nel repertorio della chitarra e che Salcito, con il direttore d’Orchestra Marcello Bufalini (docente presso il Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila), ha fatto rivivere con la magia dei colori e dei timbri di “una delle maggior Orchestre di rilevanza italiane..” (recensione su Dotguitar – maggio 2018).

Il premio, la Chitarra d’oro viene conferita dl comitato scientifico del Convegno internazionale di chitarra di Alessandria che si conferma un appuntamento imperdibile per appassionati e professionisti.

Nato nel 1996 dalla brillante intuizione di Filippo Michelangeli che per 15 anni ne è stato direttore artistico, l’evento è ormai una tradizione consolidata di rilevanza internazionale.