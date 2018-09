Fossa Vs Celano, prima in casa per Colantoni

Prima attesissima partita in casa per l’ ASD Valle Aterno pFossa

«Partita importantissima perché andiamo ad incontrare la migliore squadra, tecnicamente parlando, oltre l’ASD Città di L’Aquila – racconta ai microfoni del Capoluogo il nuovo presidente Maurizio Colantoni -. Il Celano Calcio è una squadra forte: l’affronteremo con serenità e rispetto ma senza paura.»

«Con il posticipo della partita che vede contrapporsi l’ASD Città di L’Aquila al Pizzoli speriamo in un pubblico nutrito a Fossa. Noi giocheremo infatti alle 15:30 al Campo comunale di Fossa.»

Il Fossa è uscita vincente 3 a 1 in casa del Trasacco, nella prima giornata d’esordio,

Una società nuova di zecca

«Una società nuova di zecca, piccola ma ambiziosa» prosegue Colantoni.

La società è stata infatti ricompattata con elementi di novità al 95%: nuovo presidente, nuovo allenatore e nuovi giocatori tranne Lucio Chiarelli, Mauro Pellegrini e Giacomo Fatigati.

L’allenatore Gianluca Rosone, 44 anni, vanta una carriera come giocatore professionista, con presenze in serie A e B con il Pescara Calcio, in serie C con Chieti, Giulianova e Rimini e con L’Aquila in Eccellenza. Ha vestito anche la maglia della Valle Aterno Fossa, negli anni scorsi.