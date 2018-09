Zuffa sui binari, cane sotto un treno

Cane investito sulle rotaie da un treno in corsa.

È quanto accaduto stamattina nei pressi di Campana, frazione di Fagnano Alto.

L’animale, di taglia media, si stava azzuffando con altri due cani di taglia più grande: per questo motivo non si sarebbero accorti del treno che sopraggiungeva.

Per il mezzo non è stato possibile evitare l’urto e, tra i tre animali, ha avuto la peggio quello più piccolo: purtroppo per il cane, investito e travolto, non c’è stato nulla fa dare.