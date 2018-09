Unione Rugby L’Aquila, abbonati col cuore

Parte la campagna abbonamenti dell’Unione Rugby L’Aquila.

Prima partita di campionato contro l’Amatori Catania il 14 ottobre 2018.

Dal 14 ottobre al 28 aprile le ragazze e i ragazzi fino a 18 anni entrano gratis.

Al via la campagna abbonamenti dell’Unione Rugby L’Aquila per il campionato di serie A 2018/2019, una campagna importante dalla quale la società si aspetta una risposta di cuore dalla città, oltre che per il contributo economico che i tifosi potranno elargire al club, anche e soprattutto per ricreare le condizioni per le quali siano presenti la domenica allo stadio, un numero importante di appassionati della palla ovale, per sostenere dal vivo lo sforzo messo in atto per avviare un nuovo soggetto sportivo, che riunisce dopo anni sotto la maglia neroverde, settori giovanili e seniores.

Porte aperte quindi allo stadio Tommaso Fattori dal 14 ottobre al 28 aprile, gratuitamente per tutte le ragazze e i ragazzi fino a 18 anni, 50 euro è invece il costo dell’abbonamento per il settore distinti, mentre per 100 euro si potrà acquistare l’accesso alla tribuna coperta.

Uno speciale abbonamento da 250 euro è stato pensato per tutti gli appassionati che vorranno diventare sostenitori del nuovo progetto, mentre sarà possibile emettere erogazioni liberali di qualsiasi importo durante il corso della stagione.

Si potrà sottoscrivere l’abbonamento direttamente negli uffici dell’Unione presso gli impianti sportivi in località Centi Colella dal lunedì al sabato dalle ore 17.00 alle 20.00, mentre consiglieri, collaboratori e appassionati promuoveranno di persona la sottoscrizione delle tessere in città.

Tutti gli abbonati, a cui verrà rilasciato l’attestato di pagamento, potranno ritirare la loro tessera nominativa presso il botteghino dello Stadio Tommaso Fattori, alla prima partita di campionato contro l’Amatori Catania il 14 ottobre 2018.

Per informazioni è possibile contattare la segreteria dell’Unione Rugby L’Aquila al numero 08621956519 o inviare un’email all’indirizzo urlaquila@gmail.com.

A breve sarà online il sito www.urlaquila.it dove sarà possibile reperire informazioni sulle attività di tutto il club, sottoscrivere abbonamenti, acquistare titoli di ingresso per le singole partite e richiedere l’accredito per l’ingresso allo stadio, per la prossima stagione sportiva.

Intanto per domenica 23 settembre è prevista la prima uscita stagionale ufficiale dell’Unione Rugby L’Aquila, gli atleti della serie A allenati da Roberto D’Antonio e Luigi Milani incontreranno infatti in amichevole l’Arieti Rugby, mentre a seguire, la squadra seniores di serie C dell’URL, allenata dalla coppia Marozzi -Vicini, affronterà il Rugby Gubbio. L’appuntamento è per le ore 17.00 presso lo stadio del rugby Fassini a Rieti.