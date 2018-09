Movieplex, i film dal 20 settembre

Dal 20 settembre al Movieplex di L’Aquila cambia il palinsesto cinematografico dando spazio a 4 nuove proiezioni.

The Nun, la vocazione del male

James Wan, regista de L’evocazione – The Conjuring e The Conjuring – Il caso Enfield, torna a esplorare un nuovo angolo di questo oscuro universo attraverso il film The Nun – La Vocazione del Male diretto da Corin Hardy e prodotto dallo stesso Wan.

Una storia senza nome

Una Storia Senza Nome è il nuovo film di Roberto Andò. Valeria, giovane segretaria di un produttore cinematografico, vive sullo stesso pianerottolo della madre, Amalia, donna eccentrica e nevrotica, e scrive in incognito per uno sceneggiatore di successo, Alessandro. Un giorno, Valeria riceve in regalo da uno sconosciuto, un poliziotto in pensione, la trama di un film.

Un amore così grande

Il protagonista Vladimir parte dalla Russia, San Pietroburgo, dopo aver perso la mamma alla volta dell’ Italia, Verona, alla ricerca del padre (Franco Castellano) che non aveva mai conosciuto. Quest’ultimo ha abbandonato la madre di Vladimir a San Pietroburgo quando lui aveva pochissimi anni. A Verona incontra Veronica (Francesca Loy), la figlia benestante di un’industriale (Jgor Barbazza), che di professione fa la guida turistica. Qui nasce il grande amore tra i due ragazzi. Un amore pieno di ostacoli e di insidie.

Gli Incredibili 2

Gli Incredibili 2 è davvero un film sulla famiglia, solo che la famiglia in questione ha i superpoteri, spiega il regista. Saranno anche dotati di super-velocità e super-forza ma hanno a che fare con gli stessi problemi di qualunque altra famiglia.