Furti a raffica, caccia all’auto bianca

Nottata movimentata nella zona ovest dell’Aquila, tra Scoppito e le frazioni limitrofe, dove ignoti hanno messo a segno due furti e altri sono stati sventati.

Due furti sono stati messi a segno questa notte tra Scoppito e le frazioni limitrofe. Ignoti si sono introdotti in due distinte abitazioni, in cerca di oggetti di valore. Bottino non ingente, ma ancora da quantificare.

Gli stessi hanno poi tentato altri furti nello stesso raggio d’azione, fortunatamente con esito negativo. Scattato l’allarme, infatti, i carabinieri hanno svolto accurati pattugliamenti e servizi mirati di controllo del territorio che hanno disturbato l’azione dei ladri, costretti così a desistere.

Poche le indicazioni a disposizione degli investigatori: al momento è stata segnalata un’auto bianca sospetta, utilizzata dai ladri per gli spostamenti. Nelle prossime ore i carabinieri raccoglieranno le denunce dei cittadini derubati.

«In due abitazioni – confermano al Capoluogo.it i carabinieri – i furti sono andati a segno, per il resto i furti sono stati solo tentati. Le indagini sono in corso». Naturalmente sono stati rafforzati anche i controlli sul territorio.