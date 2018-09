Stagione sciistica, ecco le tariffe

Pubblicate le tariffe ufficiali per sciare nella stagione invernale 2018-2019.

Sono state pubblicate sui siti istituzionali del Centro turistico del Gran Sasso d’Italia e del Comune dell’Aquila (pagina “Avvisi”, sezione “Concorsi, Gare e Avvisi”, area “Amministrazione”) le tariffe ufficiali per sciare nella stagione invernale 2018-2019. In particolare, sono riportate sia le tariffe dello Skipass dei Parchi, valido per le stazioni di Campo Imperatore, Campo Felice e Ovindoli Monte Magnola, sia quelle per la sola stazione di Campo Imperatore. La prevendita è cominciata oggi.

In particolare, il Centro Turistico del Gran Sasso segnala che, nel caso in cui si intenda rinnovare l’abbonamento solo per Campo Imperatore e si sia in possesso dell’abbonamento della stagione invernale 2017-2018 acquistato per tale stazione, si potrà riconvalidarlo per la stagione 2018-2019 pagando la sola differenza tra i prezzi applicati lo scorso anno e quelli stabiliti per la stagione che sta per cominciare.

“L’aver raggiunto un accordo con le stazioni sciistiche di Campo Felice e Monte Magnola è un risultato importantissimo – ha commentato l’amministratore del Centro Turistico del Gran Sasso, Dino Pignatelli – in questo modo siamo in grado di offrire al mercato del turismo invernale un prodotto assolutamente competitivo, con grandi vantaggi per gli operatori, ma soprattutto per gli sciatori e gli amanti della montagna in generale. Ci sarà qualche disagio negli accessi a Campo Imperatore – ha proseguito Pignatelli – in quanto la strumentazione che regola l’ingresso alla nostra stazione non è compatibile con quelle di Campo Felice e Ovindoli. Ciò per responsabilità che non sono le nostre, ma che vanno cercate nel passato. Due anni fa, infatti, con una spesa di circa 100mila euro, a seguito di gara venne allestito un sistema di accesso ai nostri di impianti differente rispetto a quello delle altre due stazioni. Rammento che si parlò, all’epoca, di aggiornamenti informatici per superare questo problema, ma comunque sia una soluzione non è mai stata trovata. Per questa ragione, coloro che acquisteranno lo Skipass dei Parchi, per utilizzare la stazione di Campo Imperatore dovranno presentarsi alla biglietteria di Fonte Cerreto con la documentazione rilasciata al momento dell’acquisto dell’abbonamento, onde ottenere gratuitamente un accesso giornaliero agli impianti. Purtroppo – ha concluso Pignatelli – non avevamo altro sistema per ovviare a questo inconveniente di cui, ribadisco, l’attuale gestione non ha responsabilità. Tuttavia lavoreremo per aprire una cassa della biglietteria di Fonte Cerreto appositamente dedicata a chi dovrà unicamente ritirare la carta di accesso agli impianti”.

I punti vendita per l’acquisto degli abbonamenti sono i seguenti:

INFOPOINT sito in PIAZZA BATTAGLIONE ALPINI (FONTANA LUMINOSA) aperto dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00;

BIGLIETTERIA DI FONTE CERRETO ASSERGI (AQ) aperto dalle ore 8,30 ALLE 12,30 e dalle ore 14,00 alle 17,00.

Le istruzioni per le ottenere le riduzioni previste sono contenute nel file pubblicato sui portali istituzionali.