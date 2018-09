Regione Abruzzo, 5,7mln per edilizia scolastica

Dalla Giunta Regionale 5,7 mln per l’edilizia scolastica.

Stanziati 5,7 milioni di euro per le scuole abruzzesi.

Su proposta dell’assessore con delega all’Edilizia scolastica, Lorenzo Berardinetti, la Giunta regionale ha infatti approvato il provvedimento che autorizza lo scorrimento della graduatoria del Piano Annuale 2017.

Nella delibera viene stabilito che, con le economie accertate dalla Regione Abruzzo, sui finanziamenti assegnati agli interventi di edilizia scolastica del Piano Triennale Regionale 2015/2017, quantificate in 5 milioni e 798.947 euro verranno finanziati ulteriori 19 interventi, 3 nella provincia dell’Aquila, 8 in quella di Chieti, 2 Pescara, 6 Teramo.

«Con l’assegnazione di queste somme – ha commentato Berardinetti – la Regione ha completato il finanziamento del Piano annuale 2017, riuscendo a incassare ulteriori risorse per la passata programmazione in materia di edilizia scolastica. Abbiamo fatto un ulteriore sforzo per adeguare il patrimonio di edilizia scolastica, renderlo più sicuro e dare serenità alle famiglie, ai docenti, al personale e ai ragazzi che ogni giorno varcano la soglia delle nostre scuole. Sono soddisfatto di come sia stato completato l’iter tecnico-amministrativo relativo a queste nuove risorse, a testimonianza dell’incisività dell’azione regionale in materia di edilizia scolastica.»

«L’assegnazione di nuove risorse sul Piano Triennale 2015-2017 – ha concluso – ci permette di ampliare il già vasto programma di interventi che abbiamo messo in cantiere in questi anni grazie anche ai fondi del terremoto, ai mutui Bei, ai fondi Fas, ai quali si aggiungeranno i finanziamenti provenienti dal nuovo Piano triennale di Edilizia scolastica approvato agli inizi di agosto scorso.»

I comuni beneficiari sono i seguenti:

Pizzoli (Aq) Primaria e Secondaria di 1° grado “Don Milani” (752.110,00 euro).

San Benedetto Dei Marsi (Aq) Primaria “Iqbal Masih” e Secondaria 1° grado “Marruvium” (411.134,86 euro)

Alfedena (Aq) Primaria e infanzia (123.635,80 euro)

Torricella Peligna (Ch) Scuola secondaria di I grado con accorpamento elementare e materna (504.630,00 euro)

San Giovanni Teatino (Ch) Scuola secondaria di I grado “Galileo Galilei” (665.000,00 euro)

Roccamontepiano (Ch) Scuola primaria e secondaria di I grado (260.000,00 euro)

Montazzoli (Ch) Scuola primaria e secondaria di I grado “Bertrando Spaventa” (215.000,00 euro)

Chieti Scuola secondaria di I grado “Mezzanotte” (110.000,00 euro)

Lama Dei Peligni (Ch) Scuola primaria e Scuola secondaria di I grado (35.000,00 euro)

Chieti Scuola secondaria di I grado “Chiarini” (100.000,00 euro)

Chieti Scuola secondaria di I grado “De Lollis” (118.000,00 euro)

Cellino Attanasio (Te) Scuola Secondaria di Primo Grado (385.560,00 euro)

Castellalto (Te) Scuola Secondaria di 1° grado (612.360,00 euro)

Castelli (Te) Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado (181.440,00 euro)

Martinsicuro (Te) Scuola Secondaria di Primo Grado “Colombo” (184.669,60 euro)

Martinsicuro (Te) Scuola Primaria “Sandro Pertini” (230.662,46 euro)

Cermignano (Te) Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado (602.744,66 euro)

Castiglione A Casauria (Pe) Scuola per l’Infanzia “G. Mariani” (77.000,00 euro)

Citta’ Sant’angelo (Pe) Scuola dell’infanzia “centro Urbano” (230.000,00 euro)