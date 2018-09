Studente del Da Vinci Colecchi premiato nell’ambito del Raduno Alpini 2018.

Venerdì 14 settembre presso l’Auditorium del Parco, nell’ambito del 3° raduno “Ricordando il Battaglione Alpini L’Aquila”, si è tenuta la premiazione del concorso intitolato alla memoria dell’alpino Salvatore Robustini sul tema “I ragazzi del 99. Il ruolo e l’importanza dei ragazzi del ’99 nella Prima Guerra Mondiale”.

Tra i pari merito al 2° posto è stato premiato Lorenzo D’Antonio del 5E indirizzo Enogastronomia nell’a.s. 2017/18.

«Quando ho deciso di partecipare al concorso l’ho preso molto alla leggera, tra lo stress per la preparazione agli esami e la stanchezza dei 100 giorni non credo che fossi nella condizione ottimale per poter parlare di un argomento tanto importante… ma ho imparato che quei ragazzi erano uomini e oggi invece siamo dei ragazzini, forse adesso ho una considerazione maggiore di ciò che hanno fatto quei ragazzi del 1899, loro hanno buttato le basi ed ora sta a noi costruirci sopra.»

È stato dato un riconoscimento anche all’Istituto d’Istruzione Superiore “Da Vinci Colecchi” rappresentato dal prof. Mario Centi.

Un ringraziamento alla prof.ssa Maria Laura Palermi, insegnante di Lorenzo, per averne favorito la partecipazione motivando la sua classe all’approfondimento di tematiche storiche solo in apparenza lontane dalla vita dei nostri ragazzi, quelli della generazione 2.0.